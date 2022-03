Merko: sõjariski me lepingute sõlmimisel ei arvestanud

Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov Foto: Raul Mee

Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov rääkis Äripäeva raadios vahetult enne Ukraina sõja puhkemist pingeliseks kerinud olukorrast ja millistele riskidele pöörati juba siis ehituses kõrgendatud tähelepanu.

Raadiosaates selgus, et Merkos mõeldi juba enne, mida see tähendab siinsetele töökätele, kui Ukraina kuulutab välja üldmobilisatsiooni.

Ivo Volkov avab saates ka saladusloori, kuidas käib raskel ajal hinnaläbirääkimine ehitaja ja tellija vahel ning miks on alapakkumisi teinud alltöövõtjad sageli kehvas seisus.

Lisaks põhjendab ta, miks ehituses on juriste jälle rohkem mängu tulnud ning miks kehtib põhimõte, et kui raha on vähe, tuleb tüli majja. Lisaks räägime turu puhastumisest mustast tööjõust, mis võib teha hinnad küll veelgi kallimaks, ent millel on ka oma positiivsed mõjud.

Saadet juhib Lauri Leet.