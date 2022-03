Tarkvarafirma: ka väikse tiimiga saab luua maailma muutvaid tooteid

Visioncrafti tegevjuht Gunnar Obolenski ja tehnoloogiajuht Ahti Nurme usuvad, et edu peitub õigetes inimestes, mitte inimeste arvus. Foto: Äripäev

Mis aitab tarkvaraarendusettevõttel luua uuenduslikke tooteid ja seeläbi teha suuri tegusid, on keskmes värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates.

Üks tugevustest, mis Eesti arendajaid iseloomustab, on Visioncrafti tehnoloogiajuhi Ahti Nurme sõnul seotud ressurssidega. "Mulle tundub, et kuna Eesti on niivõrd väike ja kõik tahavad viia ellu maailma muutvaid ideid, siis on meie väga suur pluss Eestis, et me oleme harjunud tegema vähesest suuri asju. Meil ei ole vaja toodete arendamiseks suuri meeskondi, me üritamegi võimalikult väikeste ressurssidega esmalt asjast aru saada ja siis vastavalt sellele juba kasvatada suuremaks ennast," kommenteeris Nurme.

Visioncraft arendab koostöös partneritega digitaalseid tooteid ja teenuseid. Seni on enamik tehtud projekte olnud seotud finantstoodetega – loodud on digitaalseid rahakotte, makselahendusi ja platvorme, kus saab tasuda virtuaalvääringus.

Visioncrafti tegevjuhi Gunnar Obolenski hinnangul on virtuaalvääringute poole liikuv maailm kiiret arengut tegemas. Just piirkondades, kus pole suudetud luua usaldusväärset kauplemiskeskkonda ja kasutusel olev raha kaotab väärtust, otsitakse tema sõnul uusi alternatiive. "On aja küsimus, mil saadakse aru, et sellele maailmale ei ole mõtet vastu vaielda ning tooted ja teenused, mida tarbime, liiguvad kasutajate enda kontrolli alla," ütles Obolenski ja lisas, et tarkvarafirmade ülesanne on neid lisavõimalusi luua ja pakkuda.

Saates selgub, milliste põhimõtete alusel Visioncraftis koostööpartnereid otsitakse, mis sorti arendused panevad meeskonnal silma särama ja keda tiimiga liituma oodatakse. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

