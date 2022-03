Sideturu trend: klienti hoiab hea teenindus, mitte madal hind

Tele2 interneti teenuse äri juhi Linda Marie Ormuse sõnul on mobiilses maailmas hinnavahed nii väikesed, et rolli hakkavad mängima teised tegurid. Foto: Erakogu

Kuna hinnavahed eri operaatorite teenuste vahel ei ole meeletud, on kliendi jaoks mõne euro säästmise asemel olulisem teeninduse kvaliteet. Ehk et kliendile pakutaks täpselt seda, mille järele on vajadus, ning tullakse soovides vastu, rääkis saates "Alustava ettevõtja A&O" Tele2 interneti teenuse äri juht Linda Marie Ormus.

"Hinnasõda me saame kõik pidada, kui me väga tahame, kuid hind lõpuks ei ole määrav. Olen näinud piisavalt neid ettevõtteid, kes liiguvad odavama pakkumise pealt üle lihtsalt sellepärast, et olla kliendina hoitud," rääkis Ormus saates teeninduse olulisusest.

Mida kvaliteetsem, kiirem ja turvalisem on internetiühendus, seda kindlam on, et ettevõte saab pühenduda oma äritegevusele. Internetiühendusele keskenduvas saates saavad vastuse küsimused, millele peaks teenusepakkujat ja paketti valides mõtlema, kas eelistada mobiilset- või püsiühendust, miks tasub luua ärikliendi konto ja mille kõige puhul saavad abikäe ulatada klienditeenindajad.

Saates jagab oma mõtteid ja teadmisi telekommunikatsioonioperaatori Tele2 interneti teenuse äri juht Linda Marie Ormus, saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: