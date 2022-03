Martin Herem: Venemaale sobib, kui vesi on mudane ja kõik kardavad

Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem. Foto: Andras Kralla

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem soovitab ettevõtjatel hoiduda paanikast, sest investeerimis- ja majandustegevuse lõpetamine on vesi Venemaa veskile.

„Venemaal on loomulikult suur heameel, kui Euroopa riikides ühiskonnad omavahel natuke hõõruvad või hiljem ka kaklema lähevad. Tema eesmärk ongi saavutada ebastabiilsus oma piiride ümber oma peamiste konkurentide seas. Kui sa oled sisuliselt bensiinijaam tuumarelvaga ja sul puudub Läänele vastav äritegemise kultuur, siis on väga hea, kui vesi on mudane ja kõik kardavad midagi,” rääkis kaitseväe juhataja Martin Herem saates „Kuum tool”.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev