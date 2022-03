Rainer Rohtla: seda inflatsiooni enam tagasi pudelisse ei topi

Via 3L juhatuse esimees Rainer Rohtla. Foto: Raul Mee

„Euroopa Komisjon peaks tõsiselt mõtlema kütuseaktsiisi miinimumtasemete langetamisele, vastasel juhul ootab meid ees selline inflatsioon, mida enam tagasi pudelisse ei topi,“ nentis Via 3L juhatuse esimees Rainer Rohtla saates "Ärikliendid roolis".

ELEA nõukogu liige ja Via 3L juhatuse esimees Rainer Rohtla tunnistas, et kui rääkida Eestis diisliaktsiisi langetamist Euroopa miinimumtasemele, käib jutt umbes neljast sendist liitri kohta. „See tõepoolest ei tee kedagi õnnelikumaks. Eelkõige tähendaks aktsiisilangetus ikkagi seda, et minnakse allapoole praegust Euroopa Liidu piirmäära, mis on 330 eurot tonni kohta. Täna minu teada ükski riik seda veel teinud ei ole ja ka Euroopa Liidu tasemel pole mingit otsus selle kohta. Aga ma usun, et kui kütusehinna tase selliseks jääb, siis see tuleb varem või hiljem päevakorda,“ lausus Rohtla.

„Arvestades inflatsiooni, mis oli juba enne sõja algust ja võttes arvesse kütusehinna kuni viiekümne protsendilist kasvu, siis teisiti seda inflatsiooni pole enam mitte kuidagi teisiti võimalik pudelisse tagasi toppida,“ nentis Rohtla, kelle sõnul on Eestis aga oluline üle vaadata fikseeritud hinnaga pikaajalised transpordilepingud, näiteks reisijateveosektoris. Vastasel juhul ei tule transpordisektor selle hinnatõusuga kuidagi toime.

Lisaks arutleti saates sõja mõjudest erinevatele transpordiliikidele, sõjapõgenike võimalikust tööhõivest ja paljust muust. Saadet juhtis Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, saadet toetab Neste Eesti.

Kuula saadet siit: