Küberturvalisuse ekspert: keskmine lunarahanõue on 5 protsenti käibest

Vene suursaadik tahab riigiga rääkida Peterburi bussiliiklusest

Kuigi näib, et Venemaa kaudu Eestisse saabuvate ukrainlaste arv on kasvanud, siis Lux Expressi statistika seda ei kinnita. Varem moodustasid ukrainlased bussiliini reisijatest umbes kümme protsenti ja nii on ka praegu. Teine lugu on aga Peterburi ja Tallinna vahelt sõitva Baltic Shuttle reisijatega.

