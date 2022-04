Arco Vara juht: hindu painutame müümata korteritega

Arco Vara juht Miko-Ove Niinemäe rääkis intervjuus, et arendajad ühegi korteri müügiga hetkel ei kiirusta ja see annab hindadele paindlikkuse. "Elu on näidanud, et kinnisvarahind kasvab," märkis ta.

Arco Vara juht Miko-Ove Niinemäe rääkis intervjuus, et arendajad ühegi korteri müügiga hetkel ei kiirusta ja see annab hindadele paindlikkuse. "Elu on näidanud, et kinnisvarahind kasvab," märkis ta.