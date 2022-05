Digitaliseerimine vajab eesmärki, et olla ärile päriselt kasulik

Bevira digitaliseerimise spetsialisti Peeter Holsteini sõnul pole digitaliseerimise eesmärk mitte see, et andmed oleksid sisestatud Exceli tabelisse, vaid see, et nende andmetega midagi tehakse. Foto: Erakogu

Tööde kuhjumine ja ebaefektiivsus tulenevad sellest, kui äriprotsess on digitaliseerimata, rääkis Äripäeva raadio digitaliseerimisele keskenduvas sisuturundussaates Bevira digitaliseerimise spetsialist Peeter Holstein.

Digitaliseerimise sisuline mõte on ettevõtte põhiprotsesside efektiivsemaks muutmine, et säästa aega ning keskenduda tulu teenimisele. Ent oluline on see, et ka andmetöötlus ja andmete kasutamine oleks eesmärgi- ja protsessipärane.

Saates teeme selgeks, mis on digitaliseerimine, millised on selle väljundid, ning kuuleme huvitavaid näiteid eri valdkondadest, muu hulgas ka sellistest, kus on digitaliseerimine teatud asjaolude tõttu seiskunud.

Saadet juhib Mark Kitajev.

Kuula siit: