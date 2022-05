Erki Savisaar: RMK peab looduskaitsele rohkem tähelepanu pöörama

Keskkonnaminister Erki Savisaar. Foto: Liis Treimann

Keskkonnaminister Erki Savisaar rääkis värskes Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et uut juhti otsiv Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) peab muutuma ja senisest rohkem looduskaitset fookusesse võtma, sest see on seni tahaplaanile jäänud.

"Pool riigimetsast on looduskaitse all, aga see ei paista välja. Järgmine RMK juhtkond peaks sellele rohkem tähelepanu pöörama," rääkis ta. "Majanduse pool on hästi tööle saanud, kõik toimib, peaks muudele tegevustele ka tähelepanu pöörama."

