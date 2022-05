Teadlane näeb võimalust: võiksime luua põlevkivil põhineva kemikaalide tööstuse

Tallinna Tehnikaülikooli professor Margus Lopp. Foto: Harro Puusild

"Tööstusuudised eetris" saates võtame fookusesse teadlaste edusammud ja uue lahenduse, mis võimaldab põlevkivi efektiivsemalt ja keskkonnasõbralikult kasutada.

Selle asemel, et põlevkivi lihtsalt põletada või sellest õli teha, saab kerogeenist ehk põlevkivi kasulikust komponendist väärtuslikke aineid, mille saaste on väiksem ja lisandväärtus kõrgem. "Kui meil on selline unikaalne tooraine nagu põlevkivi, mille seest on võimalik saada väga kalleid komponente, siis teadlaste ülesanne on need kättesaadavaks teha. Näen, et suurem eesmärk võiks olla põlevkivil põhineva kemikaalide tööstuse rajamine," ütleb saate külaline ja Taltechi professor Margus Lopp. Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

