Eesti droonitootja: on palju arvata, et kaitsetööstuses voolavad nüüd rahajõed

Eesti droonitootja Threod Systems. Foto: KAROLA KOOPUU, Threod Systems

Mehitamata õhusõidukeid tootva ja müüva Eesti kaitsetööstusettevõtte Threod Systems tegevjuht Arno Vaik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et nõudlus droonide järele on tublisti kasvanud, kuid on palju arvata, et nüüd voolavad kaitsetööstuses rahajõed. Praeguse töö vilju lõigatakse kasumi näol mõne aja pärast, hindas ta. Juttu tuli ka investorite kasvanud huvist kaitsetööstusettevõtete suhtes, seni on see olnud leige.

Hommikuprogrammi tõid kuulajateni Janno Riispapp ja Rivo Sarapik.

