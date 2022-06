Keskkonnaminister: looduskaitsjad on äärmuslikud, töösturid mitte

Keskkonnaminister Erki Savisaar rääkis Äripäeva raadios, et ministeeriumi lobistamise andmetest paistab silma tööstuste lobistamine, sest keskkonnakaitsjad ei koputa uksele ja suhtlevad teiste kanalite kaudu. Foto: Raul Mee

Keskkonnakaitsjate nõudmised on erinevalt tööstuste esindajate omast äärmuslikud, rääkis keskkonnaminister Erki Savisaar Äripäeva raadios. „Äriinimesed on probleemi nägemisel pakkunud lahendusi. Kaitsjate lahendus on see, et ärme tee mitte midagi ja keelame kõik ära,“ rääkis minister.

Saatejuhi küsimusele tuua näiteid sääraselt arvajatest vastas minister, et see on tema kogemus ja kokkuvõte senistest vestlustest. „Meil oleks looduskaitses vaja uut nägemust, kuidas sellega edasi minna. Tänane raamistik on oma aja ära elanud ja me ei jõua sellega väga kaugele ilma, et see konflikt inimeste vahel väga suureks läheks.“ Kuigi ministeeriumis on lobistamas käinud peamiselt tööstuste esindajad, siis minister pole nõus, et keskkonnakaitsjad ei saa jutule – küsimus on tema sõnul selles, miks uksele koputamise asemel suheldakse sotsiaalmeedias ja kirjalikult.

