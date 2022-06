Vseviov: me ei vaja ilusaid üksuseid paraadile, vaid suuremahulist väge õigeks ajaks

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. Foto: Liis Treimann

Eestisse ei ole tarvis ilusaid üksuseid paraadile marssima, vaid on tarvis, et vajadusel oleks suuremahuline vägi õigel ajal kohal ja sõdimisvõimeline, rääkis välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“See tingimata ei tähenda ja on ka arusaadav, et ei saa tähendada, et kõik need üksused, mida sõja ajal tarvis läheks, peaksid alaliselt rahu ajal Eestis kohal viibima,” lisas Vseviov.

