Kristjan Maruste: kliendid küsivad abi Hiina asemel meie käest

Comodule’i asutaja ja pikaaegne juht Kristjan Maruste. Foto: Liis Treimann

Oma elektroonikakomponente tootev Eesti tehnoloogiaettevõte Comodule teenindab mitme kriisi tekke mõjul ka neid kliente, kes seni otsisid osi Hiinast, ütles Comodule'i kaasasutaja ja pikaaegne tegevjuht Kristjan Maruste.

Maruste rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et tõukerataste seisukohast on praegu kestvad komponendi- ja logistikakriis ning koroonapandeemiast tingitud piirangud Hiinas tulnud Eesti ettevõttele ainult kasuks. "Otsus toota ise ja Eestis on olnud metsikult hea," ütles Maruste.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev