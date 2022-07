Transpordimaksu kogumine ainult aktsiisi kaudu pole jätkusuutlik

Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat ja ELEA tegevjuht Herkki Kitsing saates „Ärikliendid roolis“. Foto: Tõnu Tramm

Eesti on ainus arenenud riik maailmas, kus kogu transpordi maksustamine käib ainult läbi kütuseaktsiisi. See suund ei ole jätkusuutlik, sest kõrged kütusehinnad jäävad kestma veel aastateks ning see on juba hakanud valusalt käima nii tavainimeste kui ettevõtete rahakoti pihta, leiti saates „Ärikliendid roolis“.

„Olukorras, kus tasuta ühistransport maakondades ei suuda katta inimeste liikumisvajadusi, on oma auto maapiirkondades omamine eluliselt oluline. Juba praegu me näeme, kuidas inimesed lihtsalt ei jaksa enam kütust osta. Loota aga sellele, et kütusehinnad maailmaturul langevad, on tänases olukorras ilmselgelt naiivne,“ leidis Eesti Õliühingu juht Mart Raamat saates „Ärikliendid roolis“.

Teine saatekülaline, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) tegevjuht Herkki Kitsing lisas, et transpordiettevõtted on täna raskest olukorrast üle suuresti tänu kütuste lisamaksu kehtestamisele, mida korrigeeritakse kord nädalas. Keegi peab lõpuks aga ka selle kinni maksma, ehk vaadates juba tänaseid toiduainete hindu kauplustes ja olles suurima inflatsiooniga riik Euroopas, on ilmselge, et Eesti peab oma aktsiisipoliitika tõsiselt üle vaatama.

Millised on ettevõtjate ootused Eesti riigile, millised võimalused on riigil kütuste hinnatõusu leevendada, millised on teiste riikide eeskujud ja kas on oht, et tankimine kolib taas Lätti, sellest saates räägitaksegi.

Saatejuht on Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, „Ärikliendid roolis“ saadet toetab Neste Eesti.

