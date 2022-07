Viljakaupleja: toit jääbki kalliks

Mihkel Hang Foto: Oleg Hartsenko

Sõda on põllumeeste elu pea peale pööranud. Väetiste kallinenud ja ebastabiilne hind on teinud põllumeestele selle hankimise raskeks.

Teraviljahinnad on praegu, nagu kõik muudes valdkondades, läinud püstloodis üles. "Midagi on korrigeerunud, aga vilja hind on ikka kõrge. See võiks põllumehele olla positiivne, aga sisendid on samuti põllumehele kallinenud. Mitte ainult väetised, vaid ka kütus, masinad ja seadmed. Ilusa vilja hinna kõrval on palju miinusmärgiga kuluridasid," kirjeldas Linas Agro Eesti tegevjuht Mihkel Hang.

