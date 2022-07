T1 uus juht: miinus pole nii kole, kui võiks ette kujutada

T1 juht Tarmo Hõbe rääkis saates, kuhu suunatakse 16 miljonit eurot, mis keskusesse investeeritakse. Foto: Liis Treimann

Kaubanduskeskuse T1 juht Tarmo Hõbe tunnistab, et kuigi rahavooga ollakse keskusega endiselt miinuses, ei ole miinus nii kole, et tasakaalu saavutamine uue aasta alguseks võimatuks osutuks. Hõbe on kindel, et 2023. aasta lõpuks vaatavad keskuse eelarvest vastu rohelised numbrid.

Saates uurime, kas oksjoniga omandatud hind oli Hõbe hinnangul õiglane, milliste plaanidega võlausaldajad T1 ostsid ning kuidas neid ellu plaanitakse viia.

Uurime samuti, millega meelitati Saku Suurhalli juht ning Rally Estonia üks vedajatest pankrotistunud vara juhtima. Räägime ka, milline on kaasaegne kaubanduskeskus ja kuidas kaubandust arendada.

Küsime, millal lõpeb olukord, mil Ülemiste suunalt rongilt tulevad jalakäijad peavad keskusesse sisse saamiseks tiirutama ümber maja ja otsima sissepääsu ning keskuses sees liikuvad inimesed on segaduses, kuna korrustevaheline liikumine on keeruline.

Tarmo Hõbe toob saates välja, et kokku investeeritakse keskuse ümberehitusse 16 miljonit eurot ning saates kuuleb täpsemalt, kuhu see investeering suunatakse, samuti ka seda, mis plaanid on keskuse kolmanda korrusega, kus kaubandusega ei jätkata, ning ka seda, kas plaanitakse Ülemiste keskusega konkureerida. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuula saadet siit: