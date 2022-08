Minister Järvan: riik sekkub liiga palju finantssektorisse

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan Foto: Andras Kralla

Mõned nädalad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrina ametis olnud Kristjan Järvani põhiline tees on olnud, et riik võiks vähem ettevõtlusesse sekkuda.

Äripäeva raadio saates "Kuum tool" avaldas ta, et üks selliseid sektoreid, kuhu riik praegu liiga palju sekkub, on vast finantsettevõtlus, eriti mis puudutab finants-idusid. “Meil võiks olla rohkem iduettevõtjaid,” ütles Järvan, et neid segab suur bürokraatia ning palju regulatsioone.

