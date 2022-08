Capital Mill olukorrast kaubanduses: rahval raha on ja nõudlust jagub

Kaubanduses nõudlust jagub. Foto: Andras Kralla

Capital Milli investeeringute juht Kristjan Kivipalu märkis Äripäeva raadio saates, et kaubanduses on olnud head ajad ning kuigi müügikasv näitab pidurdumise märki, siis suurt ja kiiret kukkumist ta ei oota.

Rahval on raha käes ja esmatarbekaupade nõudlus jääb kõrgele tasemele. Saates „Kinnisvaratund“ selgitab Kivipalu, millel optimistlik tulevikuvaade põhineb.

Kivipalu räägib, et senisest enam nähakse jaekaubanduses potentsiaali väiksemate maakonnalinnade kaubanduses – Eestis on 14 linna, mille rahvaarv on suurem kui 10 000 inimest, ja kaubanduskettide huvi on suunatud just nendesse kohtadesse.

Lisaks räägib ta, millised on praegu kaubanduses üürilepingud ning millistel tingimustel neid sõlmitakse. Uuemate lepingute puhul on hinnatõus olnud rohkem kui 20% aastas ja Kristjan Kivipalu räägib, et kas säärane hinnatõus on vastu võetud.

Samuti räägime e-kaubandusest, inflatsioonist, jaekaubanduse rentaablusest ja kaubandusse investeerinud investorite tootlustest.

Saatejuht on Lauri Leet.

Kuula saadet siit: