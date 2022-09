Täna öösel laaditud elektriautoga saab sõita tavaautost 3-4 korda odavamalt

Täna öösel laaditud elektriautoga on võimalik no näiteks Tallinnast Haapsallu sõita 3-4 korda odavamalt kui autoga, millel on sisepõlemismootor, rääkis Citymotorsi juhatuse liige Jüri-Bruno Asari.

