Peep Sooman: uusarenduste turul on varjatud hinnalangus

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman Foto: Andres Haabu

Kinnisvaraarendajad ei ole suuri korterite sooduskampaaniaid teinud, kuid Pindi Kinnisvara müügipartneri Peep Soomani sõnul on arendajad hakanud kasutama hindade alandamiseks erinevaid turundustrikke.

“Tasuta parkimiskohad, panipaigad, köögimööbel, garderoobikapid – selliseid asju on hakanud väga palju tulema. See on tegelikult varjatud hinnalangus,” rääkis Sooman Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

