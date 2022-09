Uudised

Tallinna magalates keerasid hinnad juba langusele

Mustamäe. Foto: Raul Mee

Kõrgemad intressid ja suured energiakulud pole korralikult veel kohalegi jõudnud, kuid turg on juba maha rahunenud ning järelturu hinnatõus peatunud, kirjutab Pindi Kinnisvara maakler Anton Novikov Pindi kinnisvaraturu ülevaates.

Novikovi sõnul on kõige olulisemaks kinnisvaraturu lakmuspaberiks on Tallinna magalarajoonid, sest mis juhtub seal, kuhu ostab vara keskmine inimene, hakkab varsti juhtuma ka mujal. "Erinevalt varasematest kuudest, mil pidevalt teatati uutest pöörastest hinnarekorditest, on Lasnamäel, Mustamäel ja Haaberstis pruugitud korterite tehinguhinnad augustis nina allapoole pööranud," ütles Novikov pressiteate vahendusel ja lisas, et pakkumiste jätkuva suurenemise ning ostjate ebakindluse tulemusel see trend ilmselt jätkub. "13 aastat aset leidnud kinnisvarahindade tõus on läbi ja ees on segased ajad.“

