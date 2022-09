Majanduskeskkonna määramatusest leiab ka positiivseid noote

Kristo Aab, Paavo Siimann ja Kaspar Oja. Foto: Andres Laanem

Inflatsiooninumbri kõrval on mõistlikum on vaadata üldist majanduspilti, milles majanduseksperdid näevad mitmeid positiivseid aspekte.

"Finantsuudised fookuses" saatest saab hea ülevaate majandusekspertide hinnangust inflatsiooni, elektrituru, Ukraina sõja mõjude, rohepöörde, ettevõtete toetamise ja riigieelarve kohta. Kuigi hetkel on peamine küsimus energia, siis lisaks on ettevõtete jaoks paljuski muutunud tarneahelad ja tootmisprotsessid on tulnud muuta efektiivsemaks. Majandusprognoosid põhinevad teadmisel, et energiahindadega võetakse midagi ette. Kuigi suuremate raskustega on hetkel silmitsi toiduainetööstus, siis suures pildis läheb ekspertide sõnul Eesti majandusel võrdlemisi hästi.

Sisutihedas vestluses annavad ülevaate praegusest majanduskeskkonnast ja kuhu majandus suundub Eesti Panga vanemökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ning LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Saatejuht on Paavo Siimann.

Kuula saadet siit: