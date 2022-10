Tuleviku liikuvus seisneb ristkasutuses

CityBee Eesti tegevjuht Egert Kivisaar. Foto: CityBee

Tagumine aeg on hakata Eestis vaatlema inimeste liikuvust kui tervikut, koos erinevate transpordivõimaluste ristkasutusega, alates bussidest ja rongidest kuni sõidukite lühirendi, elektriliste tõukerataste ja jalgratasteni välja, tõdes „Ärikliendid roolis“ saates autode lühirenditeenuse maaletooja Eestis, CityBee Eesti tegevjuht Egert Kivisaar.

„Me ei saa mitte kunagi eeldada, et kõik inimesed loobuksid isiklikust sõiduautodest ja hakkaksid kasutama ainult ühistransporti. See lihtsalt ei toimi. Eriti just maainimeste peale mõeldes. Küll aga tuleks rohkem mõelda ristkasutusele, et kuhu maale saab inimene sõita autoga, kust edasi rongi või bussiga ja kust edasi lühirendiauto või jalgrattaga. Oluline, et see oleks inimesel mugav ja liikumine kiire,“ tõdes CityBee Eesti tegevjuht Egert Kivisaar.

Tema hinnangul on Tallinnas ja mujal Eestis toimiv tasuta ühistransport küll turunduslikult tore nähtus, kuid inimeste liikumist see ei muuda. Inimene, kes on harjunud autoga sõitma, ei istu bussi ainult sellepärast, et see on tasuta. Vaja on mõistlikku üleminekut, milleks autode lühirent on kõige reaalsem lahendus.

Näiteks Vilniuses ollakse sellest juba aru saadud ja lühirenditeenuste pakkujatele on tehtud oluliselt soodsam parkimishind. Ikka selleks, et kõikjal kesklinnas oleks selliseid autosid rohkem, inimestel neid mugavam kasutada ja autod oleksid pidevalt ringluses, mitte ei täideta parkimiskohti inimeste erasõidukitega. Tallinna linnajuhid ei ole nelja aasta jooksul aga sellest veel aru saanud.

Saates räägitakse veel teistestki absurdustest lühirenditeenusega seoses ning sellest, millisena meie tulevikuliikuvus tervikuna võiks välja näha.

Saadet juhib Tõnu Tramm, „Ärikliendis roolis“ saate toetaja on Neste Eesti.

Kuula saadet siit: