Tallinna börsi suurinvestor näeb vinduvat karurallidega aktsiaturgu

Enefit Green hoiab investoreid aktiivsena: mitu suurt müüjat, aga veel rohkem ostjaid

Enefit Greeni aktsiatega kauplemise algusest on möödas nädal ning rekordilise aktsionäride arvu börsile toonud firma aktsiatega on käinud vilgas toimetamine - on võetud müügi kaudu kümneid tuhandeid kasumit, aga on ka juurdeostjaid.