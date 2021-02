Harju Elekter tõi kiire kasumi

Harju Elektri aktsiaid soetasid nii foto esiplaanil olev investor Lauri Lind kui ka pildi tagaplaanil nähtav Jaak Roosaare. Foto: Liis Treimann

Harju Elektri varasematest aktsionäridest otsustasid enda positsioone veebruari esimese nädala jooksul suurendada vaid 4,5% varasematest aktsionäridest, lõviosa aktsiatest läks uute investorite kontodele, selgub aktsiaraamatutest. Investor Jaak Roosaare teenis aktsiaga kiire kasumi, teised mõlgutasid müügimõtteid.

“Harju Elekteril läheb hästi – neil on osalus huvitava potentsiaaliga Skeletonis ja seetõttu ma otsustasin sinna natuke rohkem paigutada,” ütles OÜ Observa omanik Sten Sumberg, kes oli üks vähestest osalust suurendanud varasematest aktsionäridest. “Tõsi on ka see, et ma lisasin seda enne tõusu, mitte tõusu ajal,” märkis ta. Lisandunud 4500 aktsiat suurendasid OÜ Observa positsiooni 27 500 aktsiani.