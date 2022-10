Väikepankade kiire laenukasv teritab finantsinspektsiooni tähepanu

Finantsinspektsiooni finantsanalüütik Tarvo Vaarmets analüüsis hommikuintervjuus Eesti laenuturu muutusi. Foto: Raul Mee

Väikepankade laenumahu kiire tõus võib tähendada ka suurt riski ja sel tuleb hoida silma peal, ütles hommikuprogrammis finantsinspektsiooni finantsanalüütik Tarvo Vaarmets.

“Eesti väikepangad kasvatavad laenude turuosa ja see tähendab ka riskide tõusu. Võib juhtuda, et saavad laene need kliendid, kes seda ei peaks saama, kes ei ole maksevõimelised,” selgitas Vaarmets.

