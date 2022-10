Eesti suursaadik: eelmine Briti peaminister oli Eestile sobiv

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Liz Truss oli Suurbritannia peaministrina Eestile sobiv, kuna oli välispoliitika taustaga. Peaminister Rishi Sunaki puhul on tegemist rohkem majandusinimesega, kelle pilk on suunatud kodumaale ja kelle välispoliitilist vaadet me veel ei tea, toob välja Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Viljar Lubi.

Suurbritannia uus peaminister Rishi Sunak on konservatiivsema ja tasakaalukama majandusvaatega kui tema eelkäija ning seetõttu ei ole ka teada, kuidas uus Briti peaminister Eesti julgeolekupoliitikat ja Ukrainas toimuvat mõjutada võiks.

