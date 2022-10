Artikkel

Palga TOPi ettevõtja: jälgime täpselt, kuhu töötajate aeg läheb

Reklaami- ja meediaettevõtte Dentsu juht Britte Maidra rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas on õnnestunud töötajatele kõrget palka maksta. Foto: Erakogu

Reklaami- ja meediaettevõtte Dentsu, mis asub Äripäeva parimate palgamaksjate edetabeli viiendal kohal, juht Britte Maidra selgitas, et jälgivad juba mõned aastad, kuhu nende töötajate aeg ja energia läheb ning see on tõstnud ettevõtte efektiivsust.

Maidra lisas, et töötajate aja jälgimine avab võimalusi kokkuhoiuks ning see on tekitanud võimalusi maksta ka head palka.

