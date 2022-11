Obskuurne majandus: kunstnik monopoliseeris kõige mustema värvi ja ajas teised närvi

Luksuskäekell, mis on kaetud kuulsa kõige mustema mustaga. Foto: AFP/Scanpix

Maailma kõige mustem must ajas kunstnikel närvid õige mustaks, sest üks ahne kunstnik võttis kõige tumedama musta värvi kasutamise ainuõigused endale.

Üks teine kunstnik ütles, et see ahne kunstnik on ikka paras tohman ja ta ei tohiks enam kõige roosamat roosat ja kõige sädelevamat sära kasutada.

