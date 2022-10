Artikkel

Obskuurne majandus: Hiina suunamudijate vabrikud on düstoopiline miljardiäri

Hiina suunamudijad kaupa tutvustamas Foto: Surfacemag.com

Hiinas toimub palju lääne inimesele düstoopiana mõjuvat. Isegi suunamudijate majandamine. Nimelt on Hiinas suunamudimine praegu noorte number üks unistuste töö.

Aga ta on ikkagi seejuures hiinalikult nii-öelda vabrikutöö. Just nii, Hiinas on suunamudimisvabrikud, kus sajad noored inimesed panevad suurtes lao- või laudalaadsetes hoonetes tundide viisi peale erinevaid huulepulki ja lauvärve, et neid videote vaatajatele pähe määrida.

