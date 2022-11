Artikkel

Äripäev eetris: keerulisel ajal paneb isegi kehv uudis börsi rallima

Oodatust pisut madalamad inflatsiooninumbrid panid USA börsi rallima. Foto: Seth Wenig/AP/Scanpix

Kuigi USA inflatsiooninumbrid olid vaid 0,2% madalamad, kui analüütikud ootasid, ja endiselt kõrged 7,7%, siis turud võtsid uudise vastu joovastusega, nenditi nädalat kokku võtvas raadiosaates "Äripäev eetris".

Turgude ootus on, et langev inflatsiooninumber veenab USA Föderaalreservi oma intressimäärade tõstmist aeglustama, hoolimata sellest, et 2% inflatsioonini on veel pikk tee minna, analüüsis Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Simo Sepp.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev