Panga juht: andmekaitse on üks suur dilemma

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts arutles saates selle üle, kus asub tasakaalupunkt võlgnike andmete kaitsmise ja võlausaldajate huvide kaitsmise vahel. Foto: Andras Kralla

Kas tähtsam on hoida saladuses, et inimene on võlgu, või on tähtsam kaitsta võlausaldajaid, kes laene välja annavad, küsib Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts, arutledes andmekaitse inspektsiooni maksehäirete avaldamise juhendi üle saates „Triniti eetris“.

Läntsi hinnangul tuleb leida tasakaalupunkt, et võrdselt oleks kaitstud nii laenu küsijate ehk tarbijate kui ka võlausaldajate huvid.

Räägime saates eraisikute maksehäiretest ja võlaandmete avalikustamisega seotud probleemidest. Nimelt on andmekaitse inspektsioon avaldanud maksehäirete avaldamise kohta uue juhendi, et kaitsta rohkem eraisikute andmeid, ent turuosaliste hinnangul põhjustab juhend segadust.

Juttu tuleb ka olukorrast laenuturul, erinevatest andmetest maksehäireregistrites ja sellest, millal ühe eraisikust võlgniku andmed sinna satuvad. Samuti sellest, kus on tasakaal eraisiku andmete kaitsmise ja tema krediidivõimekuse hindamise vahel, ning räägiti ka positiivse krediidiregistri loomisega seotud arengutest.

Külas on Bigbanki juhatuse esimees ja Finance Estonia krediidiandjate ja vahendajate töögrupi juht Martin Länts, maksehäireregistri Taust.ee juht Art Andresson ja Triniti vandeadvokaat Maarja Pild. Saadet juhib Gregor Alaküla.