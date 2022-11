Maris Lauri: mida sa teed, kui teised tahavad kulutada

Maris Lauri Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Reformierakondlase Maris Lauri sõnul on tema erakond praegu riigikogus väga selges vähemuses eelarvetasakaalu hoidmisel ning hiiglaslike miinustega valmivad eelarved on tegelikult väikeste puudujääkidega, kui arvestada erakondade esialgseid kulutamissoove.

„Kui teised tahavad kulutada, siis püüad hoida seda kulutust nii väiksena kui vähegi võimalik. Sõda selle nimel, et asi päris metsa ei läheks, on ikka korralik,“ sõnastas Lauri saates „Poliitikute töölaud“ ning kinnitas et Reformierakond seisab jätkuvalt eelarvetasakaalu eest vaatamata sellele, et valitsuskoalitsioonis nende juhtimisel valminud järgmise aasta riigieelarve on kahe miljardiga miinuses.

