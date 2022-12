LHV maakleri hinnangul on Tallinna börsifirma aktsia heas ostukohas

LHV maakler ostis Tallinna börsilt liialt alla müüdud aktsiat, millel näeb potentsiaali. Foto: Erakogu

“Enda portfellis täiendasin Tallinna Kaubamaja positsiooni mõned nädalad tagasi,” räägib LHV maakler Martin Uutman oma investeeringute kohta emotsioonidest ülemüüdud turul.

“Ma arvan, et rasked ajad on ka Kaubamajal tulemas ja tõenäoliselt hetkel juba on, aga pikaajaliselt näen selles ettevõttes perspektiivi ja arvan, et iga kriis saab ükskord läbi,” räägib ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

