Baltic Workboatsi müügijuht: KredExi madalad käenduse piirid pärsivad ekspordivõimalusi

Baltic Workboats AS Saaremaal Nasvas. Foto: Andras Kralla

Eestis on KredExi käenduse piirid suhteliselt madalad, mis teatud lepingute korral jäävad ilmselgelt liiga väikeseks, rääkis Baltic Workboatsi müügi- ja turundusjuht Rimo Timm.

„Me ei taha otseselt mingit abi ega laenu, aga just riigipoolse lisatagatise olemasolu on see, miks meie konkurendid näiteks Soomes ja Saksamaal saavad mõnikord võistelda suurematel hangetel, kus meie kahjuks osaleda ei saa,“ rääkis Timm.

