Finantsjuhil jääb üha vähem aega sisuliseks tööks

Vasakult Markus Kirsberg, Marit Vooremäe ja Paavo Siimann. Foto: Andres Laanem

Finantsjuhtidel on viimastel aastatel olnud palju olulisi väljakutseid, mistõttu on tulnud määramatusega kiiresti kohaneda ja vajadusel olla valmis iga päev oma otsuseid muutma.

Kuidas viimaste aastate kriisid on mõjutanud finantsjuhi tööd, milliste ülesannete täitmiseks on raske aega leida, kuidas finantsjuhid uue aasta plaane teevad ja milline on börsiettevõtte mõju finantsjuhi tööülesannetele, kuulete saatest.

„Mul on väga südamelähedane kõiksugu automatiseerimine, hästi paljud protsessid on meil korras, aga eks seal on palju tööd veel ees ja teistpidi, kui need andmed on sisse saadud, siis tahaks neid analüüsida. Meil on hästi seinast seina ärisid, kindlasti oleks palju võimalik sinna lisaväärtust luua. Aga sellise mediteerimise jaoks täna aega ei ole,“ rääkis Marit Vooremäe.

Finantsjuhi tööst 2022. aasta lõpul arutlesid Tallinna Kaubamaja Grupi finantsdirektor Marit Vooremäe ja HKScan Baltikumi üksuse juht ja hiljutine finantsdirektor Markus Kirsberg.

Saatejuht on Paavo Siimann.

Saade on salvestatud möödunud nädalal 8. detsembril.