Kasulik kuulamine: kuidas töötaja edukalt firmast minema saata

Elle Muuga ja Tiina-Katrina Kaber (paremal). Foto: Andres Laanem

Värbamisprotsess lõpeb tavaliselt onboarding’uga ehk valitud kandidaadi pardalevõtmisega, tema nii-öelda sisseelatamisega. Offboarding peaks olema justkui selle vastand, n-ö pardalt maha arvamine.

Kui pardale astub inimene teatava ootusärevusega ja on elevil, talle näidatakse parimat külge sellest, mis teda ees ootab, juht on sõbralik ja naeratav, kolleegid viskavad nalja jne, siis töösuhte lõpus võib vaatepilt olla risti vastupidine – elevust ei paku enam miski, nii juht kui ka lahkuv töötaja on mornid ja vaiksed … võib olla kõõrdpilke, süüdistusi ja karme sõnu, pisaraidki.

Õnneks ei lõpe kõik töösuhted nii ja aina sagedamini soovitakse lahkuvale kolleegile siiski tuult tiibadesse, edu uutes ettevõtmistes, antakse mõista, et ta on alati tagasi oodatud, ning tänatakse tehtud töö ja antud panuse eest.

Lahkuja ise aga tunneb tagasi vaadates rõõmu kõige üle, millesse ta panustas, tekkinud sõprussuhete ja kollegiaalsete sidemete üle, samuti ootusärevust uute väljakutsete ees.

Saade „Töö ja palk“ on alustamas oma uut hooaega ning aasta esimeses saates tuleb vaatluse alla töötaja töökaare lõpp ja me räägime offboarding’ust.

Saates on külas offboarding’u-spetsialistid – arenguentusiast ja enter-trainer Tiina-Katrina Kaber ning konsultant ja koolitaja Elle Muuga. Vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.