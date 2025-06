Tagasi 16.06.25, 14:00 Kliendi vajadustest lähtuv lisamüük – kuidas asja õigesti teha Kliendi jaoks on probleemi lahendamine kõige tähtsam – see, kes vajalikku teenust osutab, on teisejärguline. See on vaid üks kasulikest mõtetest, mis kõlas saates “Teeninduse teejuht”, kus keskendutakse lisamüügile ja selle muutuvatele praktikatele.

Tele2 Eesti ärikliendi müügivaldkonna juht Gert Karu ja Primendi IT‑teenuste ärikonsultant Edik Must.

Foto: Äripäev

Saate fookuses on küsimus, kuidas teha täiendavat müüki nii, et see looks väärtust, mitte ei kahjustaks teeninduskogemust. Oma kogemusi jagavad Tele2 Eesti ärikliendi müügivaldkonna juht Gert Karu ja IT-firma Primend IT‑teenuste ärikonsultant Edik Must.

Gert Karu rõhutab vajaduspõhisuse ja vastutustundlikkuse rolli müügis: „Kaardistamine on edu pant. Mida paremini me klienti tunneme, seda täpsemaid soovitusi saame anda.“ Must lisas, et Primend i lisamüük põhineb põhjalikul analüüsil ja usaldusel: „Klient ei peaks aru saama, kes teenust pakub. Oluline on, et probleem saab lahendatud.“

Saates käsitletakse ka andmepõhise müügi ja tehisintellekti kasvavat rolli, müügitiimi ja teeninduse koostööd ning klientide muutuvat ostukäitumist. Mõlemad saatekülalised tõdevad, et edukas täiendav müük algab hästi toimivast baasteenusest ja läbipaistvast suhtlusest. Praktiliste soovitustena toovad nad välja vajaduse luua süsteemne lisamüügi strateegia ja panustamise kliendiandmete haldusesse.

Saadet juhib kaubandus.ee juht Maarit Eerme.