Digiekspert: tööstuse automatiseerimisel ja digitaliseerimisel on kaks takistust

Fractory kaasasutaja Rein Torm ja Nortali toote- ja kliendikohemuse juht Merli Üle. Foto: Harro Puusild

Milline on ettevõtete nägemus digitaliseerimisest ja kuidas teha esimesed sammud, räägitakse Äripäeva raadio saates, mis keskendub tööstuse innovatsioonile.

Saates on külas tarkvaraarendusettevõtte Nortal toote- ja kliendikogemuse juht Merli Üle, kes näeb, et Eesti tööstuse automatiseerimisel ja digitaliseerimisel on peamiselt kaks takistust, kuid trend on sellegipoolest positiivne. "Meie tööstusettevõtted järjest digitaliseerivad," märgib ta.

Saadet juhivad Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild ja Fractory kaasasutaja Rein Torm.