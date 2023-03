Kai Realo: ettevõttel peaks olema valmidus kriisid üle elada

Kai Realo Foto: Andras Kralla

Ragn-Sellsi juht ja tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo ütles saates "Poliitikute töölaud", et kriisid peaksid ettevõtjatele olema õpetanud võime ise kriisid üle elada ning andma ka valmisoleku näha kriise ühe oma äritegevuse riskina.

Realo märkis energiatoetustest rääkides, et laustoetusi ei suuda riik välja kanda ning isegi suunatud toetuste puhul on keeruline, kui need hakkavad konkurentsi segama. Lisaks ei ole Realo sõnul väga head valemit, kuidas toetuste saajaid selekteerida, vaid toidujulgeoleku mõttes võiks tema sõnul väita kindlamalt, et teatud toidutootjad võiksid olla toetuste osas eelisseisundis. Üldiselt on energiatoetuste üle otsustamine Realo sõnul väga keeruline ning ka ettevõtjate vajadused on väga erinevad.