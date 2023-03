Aru Grupi omanik: tehnoloogiaõpe peaks käima igas haridusastmes

Aru Grupi omanik Juhan Viise. Foto: Indrek Susi

Tehnoloogia ümbritseb meid igas tegevusvaldkonnas ja see trend süveneb järjest kiirenevas tempos, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Aru Grupi omanik Juhan Viise.

„Kui Eesti lasteaedades ja algkoolides on tänaseks Lego robotid tehnoloogiaõpet kaasa aitamas ning koolid on ka gümnaasiumiastmes leidnud tehnoloogia õppe variante, siis põhikooli osa on paraku enamikus koolides tehnoloogiaõppega katmata,“ rääkis Viise.