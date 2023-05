EVEA: majutajate maksutõus on hullumeelne idee

Revolutsioon lepinguhalduses: Kuidas tehisintellekti kasutamine lepingute halduse protsessi muudab

Tänapäeva kiire tempoga ärikeskkonnas on efektiivne lepingute haldamine olulisem kui kunagi varem. Ettevõtted vajavad paindlikke ja tõhusaid lahendusi, et luua, mõista ja hallata kõiki oma olulisi lepinguid. Traditsiooniline lepingu elutsükli haldamise (CLM) tarkvara või dokumendihaldussüsteem võimaldab neid protsesse teatud ulatuses optimeerida, kuid nii mõneski aspektis on veel arenguruumi. Siin tuleb mängu tehisintellekt (AI), mis muudab lepingute haldamist põhjalikult, pakkudes varasemaga võrreldes suuremat tõhusust ja täpsust ning kasulikke lisafunktsioone.

Tänapäeva kiire tempoga ärikeskkonnas on efektiivne lepingute haldamine olulisem kui kunagi varem. Ettevõtted vajavad paindlikke ja tõhusaid lahendusi, et luua, mõista ja hallata kõiki oma olulisi lepinguid. Traditsiooniline lepingu elutsükli haldamise (CLM) tarkvara või dokumendihaldussüsteem võimaldab neid protsesse teatud ulatuses optimeerida, kuid nii mõneski aspektis on veel arenguruumi. Siin tuleb mängu tehisintellekt (AI), mis muudab lepingute haldamist põhjalikult, pakkudes varasemaga võrreldes suuremat tõhusust ja täpsust ning kasulikke lisafunktsioone.