Tööõnn saab õitseda vaid hea firmakultuuriga ettevõttes

Tööõnne spetsialist Tiina Saar-Veelmaa ning organisatsioonikultuuri uurija Irene Metsis. Foto: Helen Roots

Kuidas mõjutab töötajate heaolu nähtus nimega organisatsioonikultuur ning kas ja kuidas mõjutavad töötajad ise organisatsioonikultuuri? Kuidas teadlikult organisatsioonikultuuri kujundada ja millest alustada, eriti siis, kui ettevõttes on nt üle 1000 töötaja? Kuidas on üldse võimalik igaüheni jõuda?

Värske saade „Töö ja palk“ vaatab seekord tööst ja palgast natuke kaugemale, sellesse, kui oluline on, et inimene end töökohal ka hästi tunneks, ja millele oleks ettevõttel tööandjana mõistlik tähelepanu pöörata, et töötajad tunneksid end kaasatuna ja osana millestki suurest. Neid keerulisi küsimusi aitavad saatejuht Helen Rootsil lahti rääkida psühholoogist tööõnne spetsialist, koolitaja ja konsultant Tiina Saar-Veelmaa ning personalijuhist organisatsioonikultuuri uurija, koolitaja ja konsultant Irene Metsis.

Räägime emotsioonidest töökohal ja sellest, milliseid emotsioone juht oma meeskonnas loob – kui palju juht teadvustab, et ta kujundab juhtimise kaudu firmakultuuri, ja kui paljudel juhtidel on üldse olemas oskus oma meeskonda toetada?

PANE TÄHELE! Õitsvast tööõnnest ja toetavast organisatsioonikultuurist räägivad Irene Metsis ja Tiina Saar-Veelmaa ka 8.-9. juunil toimuval personali valdkonna suursündmusel Inspiratsioonifestival: personalitöötajate suvepäevad 2023. Inspiratsioonifestival on sündmus, mis pakub suurepärase võimaluse laiendada erialast kontaktivõrgustikku, mis sind su igapäevatöös toetab. Peamise väärtusena pakub sündmus aga inspireerivat konverentsipäeva arvukate praktiliste töötubadega, millest kaht korraldavad tänased saatekülalised.

Juttu tuleb tööõnnest ja tööõnnetusest – kiusamisest. Kes on tavapärased kiusajad ja kellest seda oodata ei oskaks? Kuuleme, mis relvad on juhil, et oma töötajaid klientide kiusu eest kaitsta – kuuleme ka praktikast, kus ettevõte on kliendiga kiusamise tõttu ka suhted lõpetanud.

Uurime, kas tööõnn on salakaval kui kevadine ilm ja kui suur on tõenäosus, et üks tänane tööõnnelik, inspireeritud ja motiveeritud töötaja on homseks särinal läbi põlenud, nii et pole seda ise märganudki.