Enn Kunila: senikaua, kuni on raha, mõtlen ainult kunstile

Ettevõtja ja kunstikollektsionäär Enn Kunila. Foto: Andras Kralla

Ettevõtjat Enn Kunilat huvitab kunsti kollektsioneerimise juures lisaks isiklikule rõõmule eelkõige see, et seda kunsti saaksid näha võimalikult paljud inimesed. „Võib-olla kunagi hakkan rahale mõtlema ja numbreid kokku lööma, aga praegu seda teinud ei ole,“ rääkis Kunila.

Seekordses saates „Kultuur veab majandust“ on külas NG Investeeringute üks juhte, kunstikollektsionäär ning metseenina Eesti kultuurielu edendaja Enn Kunila.

Enn Kunila kunstikollektsiooni üks missioone on tutvustada Eesti kunsti nii Eestis kui ka välismaal. Selle kunstikollektsiooni seinal on tekst: „Kunstis on side, mis ulatub põlvkondade taha ning peab meist põlvkondi ka edasi kestma.“ Kunila sõnul on see tema jaoks väga oluline, et see nii ka oleks.

Kunila rõhutas, et kultuuri tuleb toetada, sest see on vajalik kõigile Eesti elanikele. „Ettevõtjatel on selleks võimalus, nii et kasutagem seda võimalust ja elu muutub põnevamaks,“ lisas Kunila.

„Mis puudutab raha, siis sellele mõtled alles siis, kui see lõppema hakkab. Kui seda muret ei ole, mõtlen ainult kunstile,“ rääkis Kunila kunsti kollektsioneerimisest ja kultuuri toetamisest.

Kunila sõnul on raske pidada kunsti kollektsioneerimisel eelarvet, sest selles mängivad emotsioonid suurt rolli. „Isegi kui oksjonil olles sa alguses mõttes sead endale piiri, siis lõpptulemusena lähed ikkagi emotsiooniga kaasa,“ lisas Kunila.

Saates räägime, kust sai alguse Enn Kunila kultuurihuvi, miks on tema jaoks oluline tutvustada Eesti maalikunsti nii kodu- kui ka välismaal, miks on vaja üldse toetada Eesti kultuuri ja kuidas ta otsustab, kellele raha anda. Lisaks tuleb saate teises pooles juttu sellest, millised on tema ootused uuele kultuuriministrile ja üleüldiselt Eesti seadusandlusele kultuuri toetamise vallas ning kuidas peaks riik tunnustama kultuuritoetajaid.