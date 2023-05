Saated

Raadiohitid: kui palju kinnisvaraturg veel kukub?

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark rääkis "Investor Toomase tunnis" kinnisvaraturu väljavaadetest. Foto: Andras Kralla

Kinnisvara on jätkuvalt kuum teema: Tõnu Toompark ja Lenno Uusküla rääkisid raadiohittides, kuidas turg käitub praegu ja lähitulevikus.

Poliitikavaatleja Raivo Vare analüüsis intervjuus G7 tippkohtumise tähtsamaid tulemeid ja ajakirjanikud võtsid arutlussaates luubi alla endise maksuameti juhi ja Slava Ukraini endise juhi taunitavad teod.

Hittide sekka jõudis sel nädalal ka investor Madis Müüri usutlus, millest selguvad tema kaotuste ulatus ja edasine investeerimisstrateegia.

Selle nädala kuulatuimad podcast'id:

Tõnu Toompark: valus on sellel, kes aasta tagasi kinnisvara soetas

Kinnisvaraekspert ja koolitaja Tõnu Toompark räägib "Investor Toomase tunnis", kui palju turg veel kukub, ning annab nõu, kuidas oma laene tänases olukorras majandada. Teeme juttu, milline laenugraafik täna valida ning millisel juhul pole maksepuhkusel üleüldse mõtet.

Otsime vastust küsimusele, mida teha siis, kui investeerimisprojekt vajub üha kallineva rahavoo tõttu miinusesse ning sellelt teenitav rahavoog on negatiivne. Toompark selgitab, millal tuleks projekt müüa ning millal on mõistlik hetkeline raskus ära kannatada.

Veel räägime kinnisvaraturu väljavaadetest ülejäänud aastaks ning Toompark jagab nippe, kuidas hinda alla kaubelda. Samuti küsime, kuidas tunda ära, et kinnisvaraturu põhi on käes.

Lenno Uusküla: teine korter ei ole pensionisammas

On müüt, et igal inimesel peaks olema teine korter pensionisambaks, ning samuti on müüt, et üüritasu peaks katma laenumakse, rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Teisipäeval toimunud Äripäeva kinnisvaraarenduse konverentsil pidas Luminori peaökonomist ettekande, kus käsitles makromajanduslike teemade kõrval ka kinnisvara olukorda. Podcast'ist saate kuulata sellest ettekandest lõiku, kus Uusküla rääkis lisaks kinnisvarateemale olukorrast tööturul, palgast, ostujõust, inflatsioonist ja intressimääradest.

Raivo Vare: Ukraina naaseb G7-lt vaid ühe tõrvatilgakesega meepotis

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi visiit juhtivate tööstusriikide G7 tippkohtumisele Jaapanis Hirsoshimas oli isegi ootamatult tulemuslik, rääkis vaatleja Raivo Vare Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Äripäevas Ukraina sõja majandusblogi pidav Vare märkis, et Zelenskõi sai oma rahuplaanile täieliku toetuse ja läbimurde F-16 hävitajate saamiseks. Ainsaks tõrvatilgaks oli ukrainlastele, et tippkohtumise ajal ei suudetud korraldada Zelenskõi ja Brasiilia riigipea Lula kohtumist. Samas kohtus Ukraina president India liidriga, mida vaatlejad peavad väga oluliseks.

Varega tuli jutuks ka USA ja Hiina vastuolude seis ning hiinlaste majandusliku ja poliitilise haarde laienemine Kesk-Aasias.

Äripäev eetris: tee nokk lahti, Madis Jääger! Sina ka, Johanna-Maria Lehtme

Endine maksuameti juht Madis Jääger oli ametis olles ilmselges huvide konflikti olukorras. Tõsiasi, et ta keeldub nüüd avalikkusele selle kohta selgitusi jagama, on uskumatu ülbus, leiavad ajakirjanikud saates.

Samale järeldusele jõudsid ajakirjanikud Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme kohta, kelle kohta tulid avalikuks mitmed patud minevikust.

Veel kommenteerisid ajakirjanikud saates peaministri Kaja Kallase kahtlust, et Eesti ettevõtted hiilivad Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kõrvale, ja rääkisid, kuidas äripartneritele võlgu jäänud endine advokaat pankrotti läks.

Madis Müür: olen kõva traktor, jõuan vastuvoolu ujuda küll

Hoolimata suurtest kaotustest Ampler Bikesiga, pole investor Madis Müür kaotanud usku iduettevõtlusesse, omab jätkuvalt osalust Grab2Go-s ja omab usku Harju Elektri osalises omanduses olevasse Skeletoni.

Müür rääkis muu hulgas, et on enne Ampleri saneerimist ettevõtet ka osaliselt müünud. See tähendab, et investor tõi riski alt välja sinna kunagi paigutatud alginvesteeringu.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis Madis Müür, kui palju ta raha kaotas Ampleriga ja kas Harju Elektrit tasub Skeletoni osaluse kontekstis osta.