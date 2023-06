Põllumees ei usu, et põud sunnib karja tapamajja saatma

Põlatud sektorid, kus peituvad nii tootlus kui inflatsioonikaitse

Inflatsioon on tipust alla tulnud, kuid investorid seisavad endiselt küsimuse ees, kuhu panna oma raha tootlust teenima, et inflatsiooni eest kaitset saada. Tehnoloogiaaktsiad on eksperdi sõnul juba kalliks muutunud, kuid leidub põlatud sektoreid, kus võib head tootlust oodata.

