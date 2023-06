Tõnu Mertsina usub majanduse august välja tulemist aasta teises pooles

Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu (vasakul) ja Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina (paremal). Foto: Äripäev

Liiga palju on öelda, et majanduse väljavaade on tulevikus helge, kuid samas ei tahaks prognoosida, et järgmine aasta majanduslangus jätkub, rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina saates „Kinnisvaratund“.

„Aasta teisel poolel hakkame tasapisi nii-öelda sellest august välja tulema,“ rääkis Mertsina Eesti majanduse olukorrast. Samas lisas ta, et ebakindlust ja riske on hetkel palju ning ei saa välistada, et prognoosid võivad muutuda.

Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu sõnas, et viimased poolteist aastat on olnud keerulised ja lähitulevikus see keeruline periood ka jätkub. „Samas isiklikult pikemaajaliselt vaatan pigem helgemalt,“ rääkis Loigu ärikinnisvara tulevikust.

Seekordses „Kinnisvaratunni“ saates olid stuudios Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ja Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu. Saates tuleb juttu ärikinnisvara hetkeolukorrast, selle tulevikust, valitsuse maksumuudatustest, intressimäärade tõusust, välisinvestoritest ja üldisest Eesti majanduse väljavaatest.

Milline on Eesti ärikinnisvara ja majanduse tulevik, kuuleb lähemalt saatest.

Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.