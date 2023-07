Välistalentide värbaja soovitab suunata pilk Narva: “Seal hakkab juhtuma”

Baltika aktsionär: suurosaniku väited haisevad, äriseadustik vajab uuendamist

Öeldakse, et loll on see, kes vabandust ei leia, aga kuidas nimetada seda, kes leiab lolli vabanduse, küsib Baltika aktsionär ja majandusteemalise blogi Eksponent.ee toimetaja Marcus Keller.

