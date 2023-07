Konjunktuuriinstituudi värske juht: maksutõus lämmatab paratamatult majanduskasvu

Varem EASi juhtinud Peeter Raudsepp sai hiljuti konjunktuuriinstituudi juhiks. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Maksutõusudega saab mingil perioodil vähendada eelarve puudujääki, kuid see võib samal ajal majanduse kasvu pidurdada või sootusks langust hoogustada, hoiatas konjunktuuriinstituudi värske juht Peeter Raudsepp.

“Kui me toome uuest aastast sisse maksude tõusud, siis paratamatult see hoogustab inflatsiooni, lämmatab meie majanduskasvu. Kas me selle tulemusena parandame oma eelarvepositsiooni? Selles tuleb kahelda,” rääkis Raudsepp Äripäeva raadio hommikuprogrammis.